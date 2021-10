Laporta fala em "desastre", mas atira: "Vamos proclamar a ressurreição do Barcelona"

Presidente dos catalães concedeu grande entrevista ao "Sport".

Apesar de todas as dificuldades, Laporta acredita que vai tornar o Barcelona, novamente, num clube conquistador e poderoso. O presidente dos catalães concedeu grande entrevista em Espanha e mostrou-se esperançoso.

"Estamos numa situação em que vamos anunciar resultados que são um desastre como consequência de uma má gestão da presidência anterior. Vamos proclamar a ressurreição do Barcelona e fazer com que o clube volte a ser uma referência mundial", afirmou, em conversa com o diário "Sport".

Na mesma entrevista, Laporta admitiu que a saída de Messi para o PSG foi o pior momento que viveu na condição de presidente do Barcelona.

"Tento olhar para a frente para não gastar energias. Era o presidente quando ele apareceu na primeira equipa. Não pude ser o presidente que viu Messi jogar sempre no Barça", admitiu.