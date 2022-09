Laporta sonha com regresso de Messi: os cenários que o Barcelona está a estudar

Messi, craque do PSG e da seleção argentina

A imprensa catalã avança que o presidente do Barcelona tem o objetivo de "reconstruir uma relação" com o astro argentino, que tem apenas mais uma temporada de contrato com o PSG.

O jornal catalão Mundo Deportivo avança este sábado que Joan Laporta, presidente do Barcelona, pretende "reconstruir uma relação" com Lionel Messi, encontrando-se o Barcelona em busca de uma forma de concretizar o regresso do astro argentino.

Alguns cenários contemplados pelo clube passam por um jogo de homenagem à carreira de "La Pulga", uma oferta para se tornar embaixador mundial do emblema ou uma simples abordagem formal no verão do próximo ano, uma vez que Messi atravessa o último ano de contrato com o PSG.

A mesma fonte salienta que Messi está completamente alheio a estes planos, preferindo focar-se na temporada do campeão francês e em fazer uma boa prestação no Mundial de 2022 com a seleção argentina.