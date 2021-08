Laporta sobre os salários: "Tivemos de pedir um crédito de 80 milhões de euros"

Joan Laporta, presidente do Barcelona, realizou uma conferência de imprensa, esta segunda-feira, para falar da situação atual do clube.

Crédito para conseguir pagar salários: "Quero explicar a situação que encontrámos no clube e expor os números de forma a que todos entendam. A primeira coisa que tivemos de fazer foi pedir um crédito de 80 milhões de euros, porque sem ele não podíamos fazer frente à folha de pagamento."

Obras no Camp Nou: "Encontrámos uma política salarial errónea, que gera muitos prejuízos, em pirâmide invertida: os jovens com contratos curtos e os veteranos com vínculos longos. Precisámos também de fazer obras urgentes em Camp Nou porque encontrámos um relatório de 2019 que dizia haver perigo para o público. Custaram 1,1 milhões de eutos. Graças a esta intervenção pudemos abrir ontem o estádio. Se tivesse havido um jogo antes não poderíamos abrir as portas, pois não íamos colocar os adeptos em risco."

Impacto da covid-19: "Temos perdas de 468 milhões de euros e já explicamos isso à La Liga. O impacto da covid-19 foi de 91 milhões de eros. O Barcelona tem um património negativo de 491 milhões de euros. É muito delicado, fomos obrigados a trabalhar para mostrar aos nossos credores que o clube é viável. Tivemos de mostrar credibilidade. Temos um fundo de manobra negativo de 553 milhões. É a diferença entre o que devemos e o que nos devem. A dívida bancária cresceu, é mais de 600 milhões."

Críticas a Bartomeu, ex-presidente do Barça: "Recebi a carta de Bartomeu, ele quis torna-la público, respeito isso. Mas depois de a ler atentamente, digo-vos que está cheia de mentira, com um esforço para justificar o injustificável. É um exerício de desespero, ponto por ponto, porque aproveita um momento de convulsão do barcelonismo. Não partilho as contas que ele fez. Dizem que não são responsáveis pelo exercício de 2020/21 e são responsáveis até março de 2021. As contas agora finalizadas são da sua responsabilidade. Já vimos isto no passado, repetem uma mentira. Estava institucionalizado no clube que se repetires uma mentira várias vezes, ela se converte em realidade. Continua a insistir que deixei resultados negativos na minha gestão quando um tribunal concluiu o conrtário."

Mais críticas: "Fizeram uns pagamentos desproporcionados a intermediários, não estou a falar de empresários. Uma contratação custou 40 milhões de euros e pagámos como prémio de compra oito milhões e por venda dois milhões. Pagava-se a uma pessoa 8 milhões de euros para detetar jogadores interessantes na América do Sul. São quantidades muito grandes e esta é uma forma imprópria de se atuar."

Ainda sobre o antigo líder do clube: "Bartomeu diz, a propósito da proposta da La Liga, com o CVC, que tornar-nos parceiros ter-nos-ia beneficiado, porque significou hipotecar direitos audiovisuais por 50 anos. Demonstra a estratégia de curto prazo da sua direção quando se trata de preencher lacunas a curto prazo e não olhar para o longo prazo. É assim que tem acontecido, a gestão foi desastrosa e também muito preocupante. Vamos sair dessa situação porque estamos a trabalhar para isso."