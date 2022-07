Laporta sobre Lewandowski: "A resposta à nossa oferta ainda não chegou"

Presidente catalão foi questionado sobre o goleador polaco na cerimónia de apresentação de Raphinha

O Barcelona apresentou esta sexta-feira Raphinha como reforço para 2022/23 e, na cerimónia, o presidente catalão, Joan Laporta, foi questionado sobre outro grande alvo no mercado blaugrana: Robert Lewandowski, que já iniciou os trabalhos de pré-época no Bayern.

"Ele é jogador do Bayern, nada a dizer. Estamos num momento bonito para o clube. Estamos a trabalhar para ter uma equipa muito competitiva. Hoje, há Raphinha, a quem eu agradeço por ter feito do Barça prioridade. Quanto a outros jogadores, estamos em contacto com o clube e veremos como corre. Por agora, mantemos a discrição por respeito ao Bayern. A resposta à nossa oferta ainda não chegou", adiantou o dirigente.

Perante a insistência da comunicação social presente no tema, Laporta reiterou que ainda não há garantias de que o goleador, de 33 anos, vista a camisola culé esta temporada.

"De momento o que podemos imaginar é uma jogada do Raphinha pela lateral que acabe em golo. Se já estou a aprender polaco? A língua portuguesa sempre me soou bem, já a ouço há muitos anos. Há quem chame aos catalães polacos, mas não quero ser mal-interpretado, não falo essa língua", concluiu.

Recorde-se que a Imprensa alemã avançou nos últimos dias que o Barcelona estaria a preparar uma proposta de 50 milhões de euros, com bónus incluídos, pelo avançado, que tem apenas mais um ano de contrato com os bávaros e já expressou várias vezes a vontade sair.

Um valor que, segundo a mesma fonte, será mesmo a soma exigida pelo Bayern para abdicar do dianteiro.