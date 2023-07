Presidente do Barcelona comentou o interesse dos catalães na jovem pérola turca

Arda Guler continua a ser a grande sensação do mercado turco. Laporta, presidente do Barcelona, confirmou o interesse dos catalães no jovem do Fenerbahçe.

"Arda Guler? É um jogador turco muito jovem. É verdade que o departamento de scouting já o segue há algum tempo e é procurado por todos os clubes importantes da Europa. Estamos em conversações com o Fenerbahçe", afirmou o presidente dos catalães.

Recorde-se que Arda Guler chegou a ser apontado a Benfica e a FC Porto nos últimos meses.