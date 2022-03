"Laporta sempre disse que eu era uma lenda, mas despediu-me no avião"

Ronald Koeman, ex-técnico do Barcelona, comentou o momento da sua demissão do clube catalão e acredita que o presidente dos blaugrana o desrespeitou.

Ronald Koeman deixou o cargo de treinador principal do Barcelona para entregar a pasta a Xavi. No programa "Hoge Bomen", o técnico neerlandês admitiu que a sua demissão foi um momento doloroso, sobretudo pela forma como a mesma se sucedeu. "Como é que Laporta me demitiu? No avião. Os jogadores estavam sentados atrás de nós, enquanto eu ia ao lado dele. Isso magoou-me. Ele [fazendo referência ao presidente] sempre disse que eu era uma lenda do clube, mas não demonstrou isso", sublinhou.

Já há uns dias, Koeman confessou, em entrevista ao "Algemeen Dagblad", dos Países Baixos, que a relação pessoal com Laporta não existia. "Percebi, desde logo, que não era o treinador dele. Não me deram o mesmo tempo que estão a dar ao Xavi. Contudo, o Laporta disse-me, mil vezes, que jamais o escolheria porque lhe faltava experiência na função. Apesar de tudo, estou feliz pela equipa ter melhorado os seus resultados e por ver Frenkie de Jong mais envolvido no jogo".

Ronald Koeman foi um defesa internacional pela seleção neerlandesa em 78 ocasiões, tendo vencido o Campeonato da Europa em 1988. Antiga lenda também do Barça, o ex-jogador natural de Zaandam representou os culés entre 1989 e 1995, realizando 264 jogos, apontando 87 golos e conquistando uma Liga dos Campeões, uma Supertaça Europeia, quatro ligas espanholas, uma Taça de Espanha e três Supertaças de Espanha.