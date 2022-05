Laporta: "Segundo La Liga, mesmo amealhando 600 milhões não temos margem salarial"

Presidente do Barcelona criticou organismo liderado por Javier Tebas, pedindo ainda paciência no negócio de Lewandowski

Joan Laporta, presidente do Barcelona, veio a público criticar a Liga Espanhola pelas dificuldades que está a colocar ao clube catalão, que tenta resolver ainda vários dos seus problemas financeiros graves.

"Segundo La Liga, mesmo amealhando 600 milhões de euros, não temos qualquer margem salarial. Estão numa posição muito entrincheirada. Continuaremos a discutir com eles porque não pode ser que não contratemos ninguém. Esta semana estivemos em Madrid, mas fizemos poucos progressos. A La Liga, em vez de nos ajudar, está a tentar prejudicar-nos. Estamos muito surpreendidos", afirmou o presidente dos catalães, em entrevista ao "L"Esportiu".

Sobre a possibilidade de contratar Lewandowski, Laporta admitiu o interesse, mas não quis abrir o jogo.

"Ele tem mais um ano no seu contrato com o Bayern e esta é a situação. Temos de deixar todos trabalhar. É um jogador com muita qualidade, de quem gostamos muito, mas que está sob contrato", explicou.