Laporta revela datas de apresentação de dois reforços já conhecidos do Barcelona

Franck Kessié e Andreas Christensen vão ser apresentados em Camp Nou na próxima semana

As contratações a custo zero de Franck Kessié e Andreas Christensen pelo Barcelona são há muito tempo uma certeza para a próxima temporada.

O antigo médio do Milan e o ex-central do Chelsea já têm acordo para integrar o conjunto treinado por Xavi há vários meses, mas só este sábado Joan Laporta, presidente catalão, anunciou as respetivas datas de apresentação dos dois reforços.

"Vamos apresentar Kessié na quarta-feira e Christensen na quinta", comunicou o dirigente máximo dos blaugrana, após ter marcado presença num evento em S'Agaró, na província de Girona.

Kessié, 25 anos, chega a custo zero ao Barcelona depois de cinco temporadas ao serviço do Milan, onde sagrou-se campeão italiano na época passada.

Já Christensen, 26, é um produto da formação do Chelsea e despediu-se de Stamford Bridge depois de ter realizado 34 jogos na época passada, a quinta em que ultrapassou a marca dos 25 jogos nos blues.