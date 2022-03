Laporta responde às queixas de Koeman: "Deveria tê-lo despedido mais cedo"

Técnico neerlandês tinha apontado, em entrevista, o dedo ao presidente do Barcelona por causa da demissão

Acusado por Ronald Koeman de não lhe ter dado tempo suficiente para revigorar o Barcelona no primeiro terço da época, e de o querer vê-lo fora de Camp Nou, Joan Laporta, em resposta algo ríspida, assumiu arrepender-se de não tê-lo despedido "mais cedo", revelando que pretendeu fazê-lo antes de começar 2021/22.

"No final da última época, já tinha muitas dúvidas sobre o Koeman. Foi isso que lhe transmiti, mas ele quis continuar. Respeitei-o, dei-lhe uma oportunidade, mas houve um momento em que percebi que as coisas não estavam a ir na direção certa. Tive de tomar essa decisão [de despedimento]. Fi-lo com respeito e, olhando para trás, devia tê-lo feito mais cedo. Recordarei sempre o Koeman (...). Se está magoado, espero que lhe passe", afirmou o presidente do Barcelona, à TV do clube da La Liga.

Esta semana, Koeman, que quebrou o silêncio sobre a saída do emblema da La Liga, lamentou a falta de um "voto de confiança". "Não me deram o mesmo tempo que [deram] ao novo treinador. (...) Eu estava a trabalhar com muitos lesionados", notando que o presidente pretendia tirá-lo do cargo ao ser eleito.

"Tinha muita vontade de triunfar no Barcelona, mas percebi que Laporta queria desfazer-se de mim porque não tinha sido contratado por ele [Koeman foi contratado durante a presidência de Josep Bartomeu]", afirmou ao "Algemeen Dagblad".

Nessa conversa, o neerlandês, que deixou o Barcelona, recorde-se, no modesto oitavo lugar da La Liga, fruto de três vitórias, três empates e duas derrotas, em 28 de outubro de 2021, afirmara ainda que Laporta lhe garantiu que não ia contratar Xavi Hernández.

"Laporta disse-me mil vezes que Xavi não seria o seu treinador porque lhe faltava experiência", expõs Ronald Koeman, que ficou notoriamente agastado com o processo da demissão. "Não me verão em Camp Nou por uns tempos. (...) Com este presidente não posso fingir que não se passou nada", sublinhou Ronald Koeman.