Laporta responde a Tebas: "Peço que evite comentar sobre as contratações do Barcelona"

Presidente da La Liga disse esta segunda-feira que os catalães não estão em condições de contratarem "um craque"

Joan Laporta, presidente do Barcelona, respondeu esta terça-feira a Javier Tebas, presidente da La Liga que, na segunda-feira, avisou que os blaugrana têm de "dar muitos passos" antes de poderem "contratar um craque".

O líder máximo dos catalães pediu a Tebas que parasse de fazer declarações públicas acercas das "possíveis contratações" do Barça, entendendo que as mesmas "prejudicam os interesses" do clube.

"À luz das declarações do presidente da La Liga, nas quais disse que não podemos contratar um jogador, permitam-me lembrar que o seu papel é zelar pelos interesses da La Liga e dos clubes. Peço-lhe que se abstenha de fazer declarações sobre se o Barça pode contratar um jogador ou não", solicitou Laporta num vídeo publicado pelo Barcelona em reação às palavras de Tebas.

"Ele está claramente a prejudicar os interesses do Barcelona e, além disso, não sei se ele faz essas declarações voluntariamente ou não. Se as faz voluntariamente, é um sinal claro de que quer prejudicar os interesses do Barcelona. Se as faz involuntariamente, isso é mais uma prova de incontinência verbal e da fome de protagonismo que tem. Penso que não lhe compete [fazer este tipo de declarações]", completou o dirigente máximo do Barça.

Recorde-se que o Barcelona tem sido sucessivamente apontado como o principal clube interessado nos serviços de Robert Lewandowski, que já declarou o fim da sua "história no Bayern".