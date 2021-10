Laporta reforça confiança em Koeman, mas admite que conversa com Xavi

Presidente do Barcelona afirmou que Koeman está confiante em recuperação.

Não é segredo para ninguém que Ronald Koeman vive dias difíceis no Barcelona. O treinador sofreu derrotas pesadas recentemente na Liga dos Campeões, ambas por 3-0, com o Bayern (em casa) e o Benfica (na Luz). Na última jornada de LaLiga perdeu com o rival Atlético de Madrid (2-0). Os maus resultados, portanto, deixam-no numa situação delicada no clube.

Por esse motivo, a sua permanência é tratada como uma incógnita no clube. Esta sexta-feira, presidente do Barcelona, Joan Laporta, concedeu uma longa entrevista à rádio RAC1 e foi perguntado sobre dois pontos que orbitam à volta do comando técnico do Barça: a possível saída de Koeman e a contratação do antigo ídolo Xavi Hernández para a função.

Primeiramente, Laporta explicou que percebe as perguntas sobre o trabalho de Koeman. "Eu percebo. Não posso discutir questões técnicas com ninguém. Sempre respeito os profissionais, aconteceu comigo com (Frank) Rijkaard, com (Pep) Guardiola e agora eu quero que aconteça com (Ronald) Koeman. Sim, eu pude dar a minha opinião e ele refutou com conceitos técnicos", explicou.

Em seguida, Laporta reforçou que confia no trabalho do atual treinador.

"Quando há uma situação em que as coisas não terminam da forma que queríamos, ficamos todos desanimados. Ele merece uma margem de confiança. É um culé como todos nós, adora o Barça, decidiu entrar numa situação de máxima dificuldade desportiva e institucional... Perguntei-lhe se ele confia na equipa e me disse 'claro', e que estava confiante, com força, mas que precisava de recuperar os lesionados", disse.

"Esperamos que contra o Valência (na próxima jornada da LaLiga), e depois com o Dínamo de Kiev (Liga dos Campeões), o Dembélé possa jogar e talvez tenhamos o retorno do Kun (Agüero). Tivemos também a lesão do Fati... Era justo dar ao Koeman essa margem de confiança. Estou muito satisfeito por ter tomado esta decisão", acrescentou.

Por fim, Laporta também falou sobre as notícias que apontam que o dirigente tem conversado com Xavi Hernández, que poderia ocupar a vaga de Koeman. O presidente do Barcelona admitiu que conversa com o antigo ídolo do clube, mas não para que ele venha a ser treinador do clube.

"Falo muitas vezes porque somos amigos, assim como com converso com o Pep (Guardiola). Gosto de comentar as coisas. São pessoas que sabem mais do que eu e gostaria de saber o que pensam. O que temos é Koeman e estamos orgulhosos", concluiu.