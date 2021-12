Laporta reage ao escândalo de abuso sexual com ex-coordenador de futebol de formação

Laporta afirmou que não teria contratado Benaiges se ele "soubesse" da alegação de abusos sexuais.

O escândalo de abuso sexual a menores de que Albert Benaiges, ex-coordenador do futebol de formação do Barcelona, está acusado continua a repercutir em Espanha. Este domingo, Joan Laporta, presidente do clube, garantiu que não sabia das ações do antigo funcionário quando o contratou.

"Este homem deixou o clube por motivos pessoais. Foi contratado pelo talento que tem para detetar jogadores e avaliar o talento futebolístico dos jovens jogadores", afirmou em declarações Reproduzidas pela "Marca". "É óbvio que se soubéssemos de tudo o que está a acontecer, não o teríamos contratado".

De acordo com uma investigação trazida pelo diário "Ara'" Albert Benaiges terá alegadamente abusado de crianças durante a sua passagem como professor de educação física numa escola no bairro Les Corts, em Barcelona., entre as décadas de 1980 e 1990.