Laporta quer continuidade de Busquets, mas lembra: "Ele tem grandes propostas"

Médio termina contrato no final desta época, mas clube e treinador querem continuidade por mais um ano. Decisão passa pelo jogador

É um dos grandes pontos de interrogação do Barcelona. Sergio Busquets termina contrato no verão e ainda não há qualquer oficialização quanto à renovação. Laporta já veio a público dizer que quer contar com o médio por mais um ano.

"Sergio Busquets é crucial para nós, Xavi quer que ele fique por mais um ano. Vamos enviar uma proposta válida até 2024. Sergio tem de decidir com a sua família. É também sobre o país para onde poderá ir, ele tem grandes propostas", explicou o presidente dos catalães.

No Barcelona desde 2015, Sergio Busquets, com 711 jogos, é já o terceiro jogador com mais partidas na história do clube, apenas atrás de Xavi e Lionel Messi.