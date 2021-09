Presidente do Barcelona pretendeu dispensar Koeman antes do início desta época

Desvendar da situação instável do técnico neerlandês do Barcelona no verão foi feita numa produção televisiva com a sua participação e do empresário

À frente da equipa do Barcelona pela segunda época consecutiva, tendo conquistado, até agora, uma Taça do Rei, Ronald Koeman esteve na calha para ser dispensado do clube, conforme admitiu, além do próprio empresário, o treinador neerlandês.

Num documentário intitulado "Força Koeman", em exibição nos Países Baixos, o técnico, por ora em estado de fragilidade por causa da derrota ante o Bayern, detalhou que o presidente Joan Laporta o avisou, em junho, de que iria procurar um substituto.

"Tínhamos estado sempre em boas condições. Depois o presidente diz-me 'ainda tenho dúvidas'. Precisamos de mais tempo e vamos procurar outras opções para a posição de treinador. Não podemos esclarecer mais", disse Koeman.

De seguida, o técnico do Barcelona foi corroborado por Rob Jansen. "Laporta disse que precisava de duas ou três semanas para encontrar um novo candidato. E se ele não encontrasse um, então Ronald poderia continuar em funções", juntou o empresário.

No mesmo documentário, Koeman manifestou ter ficado resignado com a ação de Laporta - "arranjem-no se não me querem, mas não me deixem com esta incerteza", e Jansen sublinhou que a permanência do técnico se deveu à restante direção.

"Felizmente, as pessoas à volta contribuíram para que Koeman ficasse", afirmou o agente de Koeman, sendo crítico da "hipocrisia" do líder do Barça. "Foi aos meios de comunicação social dizer que eles continuariam juntos, que são amigos...", notou.

O documentário revelador surge numa altura em que a permanência de Koeman no comando da equipa bluagrana está sob dúvida, em função da reunião tardia da direção culé após a derrota e exibição cinzenta com o Bayern, em jogo da Liga dos Campeões.