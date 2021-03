Laporta para Messi: "Sabes que não podes partir, Leo"

Astro argentino marcou presença na tomada de posse do novo presidente do Barcelona, Joan Laporta

Presente na tomada de posse de Joan Laporta, novo presidente do Barcelona, Messi acabou por se tornar no alvo de todas as atenções. E o novo líder do clube culé aproveitou a cerimónia para deixar claro qual é um dos seus objetivos imediatos no regresso à presidência do clube.

"Vim para tomar decisões, como seja convencer Leo [Messi] a continuar, aproveitando o facto de ele estar aqui. Ele já sabe disso. Faremos o que for preciso para o manter aqui. Sabse que não podes partir, Leo. Se tivéssemos um campo cheio, não partiria de certeza, mesmo até nisto a pandemia está afetar-nos. Mas vamos tentar convencê-lo".

A transmissão da Barça TV filmou de imediato Messi, que apesar de usar máscara, não foi capaz de "esconder" um sorriso.