Laporta: "O Barcelona não vendeu bilhetes aos alemães, o sistema transbordou"

Presidente do emblema "blaugrana" explicou o sucedido na receção ao Eintracht Frankfurt, na segunda mão dos quartos-de-final da Liga Europa, jogo que ditou a eliminação do clube espanhol.

Joan Laporta, presidente do Barcelona, explicou esta terça-feira aos jornalistas o que aconteceu em Camp Nou, na receção ao Eintracht Frankfurt, em jogo da segunda mão dos quartos-de-final da Liga Europa, que ditou o afastamento do clube espanhol da prova. Os adeptos do clube alemão conseguiram comprar a maioria dos bilhetes que estavam à venda e até anunciar alterações no acesso ao estádio. O Eintracht acabou por triunfar por 3-2.



"Quero pedir desculpas aos adeptos que viveram uma situação desagradável. A gestão e venda de entradas não admitia cartões de crédito alemães. Tentaram comprar ingressos 27 201 vezes a partir da Alemanha, alguns até oito vezes cada. O que aconteceu foi que o sistema transbordou. O clube não teve culpa do que aconteceu, mas é o responsável máximo por assegurar que nos próximos jogos isto não volta a suceder. Quero insistir que o clube não vendeu bilhetes aos alemães. Como somos os responsáveis, temos de tomar medidas, e nos próximos jogos de alto risco os bilhetes vão ser personalizados", explicou o líder máximo do emblema "blaugrana".

Lluís Venteo, chefe de segurança do clube, explicou detalhadamente o sucedido. "Observámos que houve uso indevido dos lugares de época. Um grande número dessas entradas acabou nas mãos dos [adeptos] alemães. É triste, porque nós, que amamos o Barça, custa-nos imaginar que um sócio com lugar de época tenha cedido a sua entrada a adeptos da equipa rival. Tudo o que aconteceu vai ser objeto de análise", começou por dizer.

"Gostava de acrescentar que o sistema que usamos foi herdado da direção anterior. Pensámos que os mecanismos de controlo funcionariam, mas os grupos organizados de revenda de entradas conseguiram o seu objetivo. A segurança privada do clube habitualmente funciona, mas quando o sistema transbordou... O dispositivo de segurança era o mesmo dos jogos de alto risco. A nossa preocupação eram os cinco mil adeptos alemães, mas tínhamos drones a controlar o perímetro e vimos que a situação não era a esperada, que tínhamos uma enchente de adeptos alemães", continuou, antes de concluir:

"É uma mudança de cultura. As pessoas estão habituadas a levar o cartão, mas agora precisamos que haja um rastreamento para que saibamos quem é o destinatário final."