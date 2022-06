Laporta impõe limite salarial no Barcelona e, se assinar, Lewandowski está incluído

Jogadores do Barcelona não vão ganhar mais de dez milhões de euros limpos por temporada, decidiu o presidente do clube. Se Lewandowski realmente for contratado, ganhará nove milhões.

Joan Laporta, presidente do Barcelona, está apostado em reduzir a massa salarial do plantel - uma questão que tem dado muitos problemas ao Barcelona recentemente - e, de acordo com o jornal AS, decidiu que os jogadores não vão ganhar mais de dez milhões de euros limpos por temporada. E isso inclui reforços, como Robert Lewandowski.

O Barça chegou a ter o plantel mais caro do Mundo (560 ME) e esses elevados ordenados colocaram os blaugrana numa situação apertada, com um saldo negativo que tem obrigado ao corte de salários nos últimos meses.

Segundo a publicação, o avançado do Bayern sabe desta medida tomada por Laporta e aceita auferir "apenas" nove milhões de euros limpos por época, num contrato de três anos.

Em sentido contrário, jogadores como Salah e Rudiger foram descartados por pretenderem salários mais elevados que o referido, adianta o mesmo jornal.

No atual plantel dos culé há alguns futebolistas - casos de Piqué, Busquets e De Jong - que ganham mais de 10ME, pelo que será necessário fazer ajustes.

A nova tabela salarial tem como objetivo reduzir em 160 milhões de euros a atual massa salarial que o clube suporta.