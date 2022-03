Laporta está "entusiasmado" com a Liga Europa e não só: "Tenho esperança de ganhar a Liga"

Presidente do Barcelona com fé, apesar dos 15 pontos de desvantagem face ao Real Madrid

O Barcelona continua a recuperar terreno na Liga espanhola e Laporta, dirigente máximo dos catalães, está com crença na equipa e em Xavi. O presidente dos blaugrana encara a Liga Europa como um objetivo, mas ainda sonha também com o campeonato.

"Estou entusiasmado com a Liga Europa porque não a temos. Há equipas que são certamente complicadas. Não vai ser fácil no terreno do Galatasaray. Como estamos sempre a melhorar, penso que teremos uma oportunidade. Estou muito entusiasmado com a liga, ainda tenho esperanças de obter bons resultados para a ganhar", afirmou, em entrevista à Barça TV.

Sobre Messi, Laporta admitiu que foi uma decisão difícil, a de ir para a frente com a saída do símbolo do clube, mas necessária para o futuro do Barcelona.

"É a decisão mais triste de todas. Não me arrependo porque tivemos de colocar o clube acima de tudo o resto. Tivemos de colocar a instituição acima de tudo, que foi o que fizemos, mesmo à frente do melhor jogador. A situação era o que era. Encontrámo-nos com a realidade", explicou.