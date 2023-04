Laporta e um eventual castigo da UEFA ao Barcelona: "Seria algo sem precedentes"

Presidente do Barcelona convocou uma conferência de imprensa para defender o clube no "caso Negreira"

Eventual castigo da UEFA: "Primeiro, temos de ganhar a liga e qualificarmo-nos para a Liga dos Campeões. Estamos no bom caminho. Penso que a UEFA não se junta a este linchamento sem julgamento que está a ser levado a cabo por parte de algumas entidades. Isso não vai acontecer. Seria algo sem precedentes. A UEFA sabe que estas suposições são falsas. A capacidade de diálogo com a UEFA existe, apesar de discordarmos noutras questões".

Relação com o Real Madrid: "As relações institucionais estão tensas. Consideramos o Real Madrid como um adversário e consideramos os clássicos como o melhor espectáculo do mundo. No que me diz respeito, continua a haver uma relação de harmonia, mas penso que têm sido precipitados, e isso não é próprio de um clube como o Real Madrid."