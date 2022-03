Laporta e os rumores que ligam Mbappé ao Barcelona: "Faz parte do 'show business' do futebol"

Presidente do Barcelona também negou investida do clube por Haaland esta época

Joan Laporta, presidente do Barcelona, reagiu esta sexta-feira aos rumores da imprensa internacional que associam os catalães a Kylian Mbappé, explicando que são algo resultante da componente espetacular do futebol, mais conhecida pela expressão 'show business'.

"Aqui todos são livres para enviarem mensagens e proclamações e já sabemos que isso faz parte do mundo do futebol, que os grandes clubes estão interessados ​​em grandes jogadores. Mas eu não vou entrar [nesses rumores] e terão de me permitir não fazê-lo, porque se o fizer, vou prejudicar os interesses do nosso clube", começou por explicar.

"Quero que fique claro que nós priorizamos a equipa em cima de tudo, uma equipa que foi reforçada em cada uma das suas linhas e o que não faremos é exaltar jogadores ou ir buscar jogadores que sejam mais [importantes] do que a equipa. Depois do 0-4 [vitória no El Clásico], associarem o Mbappé ao Barça faz parte do 'show business' do futebol, não tenho nada a dizer a respeito disso", completou o dirigente máximo dos blaugrana.

Recorde-se que, no início de março, Laporta já veio negar o interesse do Barcelona na contratação de Erling Haaland, explicando: "Há operações que não faríamos pelo bem do clube".