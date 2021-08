Laporta e a saída de Messi: "Era necessária. A instituição está acima de tudo"

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Dirigente apontou a atual "dramática" situação económica e financeirado Barça para justificar o desfecho de "uma das mais belas histórias de amor" do clube

Alvo de críticas por parte dos adeptos blaugranas pela saída de Messi, o presidente do Barcelona reiterou, esta segunda-feira, que a direção do clube catalão tomou a decisão correta ao não fazer permanecer o craque argentino em Camp Nou, sublinhado que a sustentabilidade do emblema é o mais importante.

"Estamos convencidos de que foram tomadas as decisões certas. A decisão sobre Messi é triste, mas foi necessária. Porque a instituição está acima de tudo. Teríamos colocado tudo em risco. A situação é dramática", afirmou Joan Laporta. Atualmente, o Barça tem uma dívida acumulada de 1,35 mil milhões de euros e apresenta um saldo negativo de 451 milhões de euros.

Laporta admitiu, porém, que o ex-capitão da equipa da La Liga poderia permanecer até, no máximo, 2023, caso o clube da Catalunha não estivesse numa situação tão débil financeiramente. "Se isto tivesse acontecido mais tarde, teríamos tido mais um ou dois anos de Messi", notou o presidente do Barcelona, confessando que "gostaria que ele tivesse terminado a carreira" em Camp Nou. "Não era para ser", lamentou.

Terminada "uma das mais belas histórias de amor que o Barcelona viveu" desde a fundação, conforme caracterizou Laporta, o avançado internacional argentino rumou, entretanto, ao Paris Saint-Germain, mudança essa que provocou "sentimentos mistos" no presidente culé.

"Desejo-lhe felicidades [em Paris], gosto de o ver feliz. Merece-o e também a sua família. Talvez sejamos rivais [esta época]. Mas não foi agradável vê-lo ir ter com um rival direto [na Europa]", apontou o dirigente catalão, em conferência de Imprensa realizada esta segunda-feira.

O Barcelona, recorde-se, anunciou, em 5 de agosto, que Messi não continuaria no Barcelona devido a "obstáculos financeiros e estruturais" impostos pelos limites salariais (fair-play financeiro) da La Liga. Cinco dias depois, o craque argentino fora apresentada, com ponpa e circunstância, no Parque dos Príncipes.