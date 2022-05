Laporta e a renovação de Mbappé: "Jogadores acabam por ser sequestrados por dinheiro"

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Presidente do Barcelona está contente pelo facto do grande rival não ter conseguido o reforço, mas nem por isso deixou de dar alguns recados

Em entrevista ao 'L'Esportiu', Joan Laporta não falou só dos problemas e das dúvidas sobre o futuro do Barcelona. O presidente dos catalães deixou a sua opinião sobre o negócio de Mbappé, que vai continuar em Paris até 2025.

"Este tipo de movimentos distorce o mercado. Os jogadores acabam por ser sequestrados por dinheiro. São os efeitos de ter o Estado por trás [das transferências]. Do nosso ponto de vista, o nosso rival direto não se conseguiu reforçar e preferimos assim na altura de competir. Eu fico com a sustentabilidade no futebol", afirmou.

Dado como praticamente certo no Real Madrid, Kylian Mbappé acertou uma renovação de contrato milionária com o PSG. O internacional francês arrecadará 167 mil euros por dia, em Paris.