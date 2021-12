Laporta e a eliminação da Champions: "Agora, mais do que nunca, temos de remar juntos"

Presidente do Barcelona falou aos adeptos logo após o final do encontro com o Bayern, que acabou com vitória alemã, por 3-0

O Barcelona vai jogar Liga Europa pela primeira vez desde 2003/2004 e Laporta, logo após o consumar da eliminação, pediu união ao clube catalão.

"Agora mais do que nunca temos de remar juntos na mesma direção. Os jogadores tentaram, mas não foi possível. Estamos tristes, mas temos de continuar para reverter esta situação", afirmou, em declarações à TV3.

Foi ainda a primeira vez desde 2000/2001 que o Barcelona falhou a passagem na primeira fase da Liga dos Campeões.