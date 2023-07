Laporta diz que Barcelona esteve "muito perto" de poder contratar Messi

Avançado argentino precisava de jogar num clube onde não tivesse a pressão a que esteve sujeito até agora e, por isso, escolheu a MLS em detrimento do Barcelona, refere Joan Laporta.

Ver Lionel Messi com a camisola do Inter Miami é uma "sensação estranha" para Joan Laporta, presidente do Barcelona, que diz, no entanto, que respeita a decisão do argentino e deseja o melhor para o futuro de La Pulga.

"É uma sensação estranha. Identificamos o Messi com o Barcelona. É assim que a maioria dos adeptos de futebol veem o Messi, porque ele esteve no Barça durante grande parte da carreira. Mas respeitamos a decisão dele e desejamos-lhe o melhor. Queremos o melhor para os nossos jogadores. Ele veio para o Barcelona com 14 anos e esteve 20 anos connosco, espero que seja feliz em Miami", apontou, em declarações à ESPN.

Porém, os blaugrana queriam contar com Messi esta época e Laporta assume que a autorização por parte da LaLiga esteve perto de acontecer. "Esteve muito perto. Nós tivemos de gerir a nossa situação de fair play financeiro, portanto precisávamos de tempo. No final, conseguimos um acordo com a LaLiga, que nos autorizou a ter Messi no plantel. Mas o Leo vinha de uma situação em Paris em que tinha estado sob muita pressão. O pai dele disse-me que ele precisava de um sítio onde não tivesse pressão e no Barça isso não aconteceria", explicou.

"Em Miami será diferente para ele. Uma nova liga, que está a evoluir, e que o Messi pode ajudar a desenvolver. Com o Busquets e o Jordi Alba também... Será muito atrativo para os adeptos. E, portanto, ele preferiu ir para Miami e nós entendemos a situação", vincou.