Ronald Koeman, antigo treinador do Barcelona, fez algumas revelações ao diário neerlandês "Algemenn Dagblad".

Ronald Koeman deixou o comando técnico do Barcelona em outubro de 2020, tendo sido substituído no cargo por Xavi Hernández. Em entrevista ao diário neerlandês "Algemenn Dagblad", com sede em Roterdão, o treinador voltou a falar sobre a sua saída do emblema "blaugrana" e revelou nunca ter sido "o treinador de Joan Laporta". No entanto, Koeman desvendou ainda uma "incoerência" do atual presidente do Barça. De recordar que o técnico chegou ao clube espanhol ainda sob a gerência de Josep Maria Bartomeu.

"Laporta disse-me mil vezes que Xavi não seria o seu treinador, porque lhe faltava experiência. Mas precisava de um escudo, alguém para se esconder atrás", começou por afirmar ao acima referido órgão de comunicação social neerlandês.

"Eu não era o treinador de Laporta. Tive essa sensação desde o primeiro momento. Depois das eleições não houve "clique". Faltava esse apoio desde cima [da direção]. Tinha muita vontade de triunfar como treinador do Barcelona, de fazer tudo o que pudesse, mas dei-me conta que Laporta queria desfazer-se de mim, porque não tinha sido ele a eleger-me, eu não era o seu treinador. Não me verão em Camp Nou durante um tempo, não posso fazer isso. Com este presidente não posso fingir que não se passou nada", continuou, antes de abordar a polémica saída de Lionel Messi, que considera não ter sido apenas por dinheiro.

"Perante a insistência da direção do clube, aceitei a saída de alguns jogadores para equilibrar as contas. Mas depois quando vês que contratam alguém por 55 milhões de euros [Ferran Torres] pouco depois de deixar sair Lionel Messi... Então perguntas-te se não se estava a passar algo mais. Porque Messi teve de sair?", disse, antes de lamentar não ter tido tempo para trabalhar como desejava.

"Não me deram o tempo que deram ao novo treinador, Xavi. Ainda é doloroso para mim. Estava a treinar com muitos lesionados. Agora Pedri volta a estar em forma, e Ousmane Dembélé... Pode-se ver tudo. Todos os treinadores precisam de tempo e paciência por parte da direção. Eu também gostaria de ter contratações como Ferran [Torres], Adama [Traoré], Aubameyang... Mas fico contente pelo clube, já que as coisas agora estão a correr melhor, e pelos jogadores. É agradável ver Frenkie de Jong jogar bom futebol à moda antiga, ele tem muita qualidade", concluiu Koeman.