Laporta desvaloriza críticas do irmão de Messi: "Não vamos dar importância"

Matías Messi causou polémica ao chamar "ingrato" ao presidente do Barcelona, dizendo que "ninguém conhecia" o clube antes da subida ao estrelato do irmão e que Lionel só regressará a Camp Nou se Laporta já não estiver.

Joan Laporta, presidente do Barcelona, realizou esta quinta-feira uma conferência de imprensa, na qual abordou vários temas da atualidade catalã, incluindo as polémicas declarações do irmão de Lionel Messi, que acusou o dirigente de falta de gratidão por tudo o que o extremo fez pelo clube.

Matías Messi garantiu o que o astro argentino só contempla um regresso a Camp Nou caso Laporta deixe o cargo. Considerou ainda que os adeptos blaugrana "traíram" o irmão quando a sua permanência no Barcelona ainda era vista como possível, no verão de 2021, e que "ninguém conhecia o clube" até à subida ao estrelato de "La Pulga".

Desde que essas declarações saíram a público, o irmão do jogador do PSG já pediu desculpas ao clube, salientando a importância que teve para a família Messi.

De resto, Laporta fez questão de encerrar o assunto ao desvalorizar as críticas iniciais do irmão de Messi, frisando que não vai deixar que afetem a sua relação com a lenda do emblema catalão.

"É óbvio que Messi faz parte do património do Barcelona e que temos orgulho por ele ter estado aqui. Ele é o melhor do Mundo e seguramente o melhor da história. Mas é um jogador do PSG e por respeito ao jogador e ao PSG, não vou falar. Eu retiro a importância do foi dito [pelo irmão de Messi], ele desculpou-se e já está. Foi triste como acabou [o percurso de Messi no clube]", referiu aos jornalistas.

"Não vamos dar importância. Compreendo o que se pode dizer, mas ele pediu desculpa e isso agradeço. Não quero falar mais por respeito por ele [Lionel Messi] e pelo PSG. O irmão pediu desculpa e isto não afeta a relação entre Léo e o Barcelona", concluiu Laporta.