Laporta deixa adeptos a sonhar: "Recuperámos a relação com Messi"

Presidente do Barcelona falou na manhã desta segunda-feira, horas depois da vitória no terreno do rival Espanhol (2-4) e da conquista do 27º título de campeão espanhol

O possível regresso de Lionel Messi ao Barcelona continua a ser um dos temas do momento no futebol espanhol. Mesmo depois de conseguir o título de campeão, Laporta, presidente dos catalães, não evitou o assunto, destacando a boa relação que voltou a existir com o craque argentino.

"O Leo ainda está em Paris, com situações desagradáveis. Não o quero incomodar agora. Vamos tentar melhorar a equipa em todas as posições. Falei com o Messi para que a situação volte ao normal. Foi muito agradável. Recuperámos a relação. O Messi adora o Barcelona, sente que este clube é a sua casa. Na Arábia estão a fazer um bom trabalho, a investir, mas insisto, o Barcelona é a sua casa", atirou, em declarações à TV3.

Entre vários outros temas, Laporta prometeu ainda uma renovação de contrato para Xavi, o mais recente membro do clube a tornar-se campeão espanhol como jogador e como treinador.

"Não haverá qualquer problema. Ele é um homem do clube. Compreende perfeitamente as circunstâncias do clube e que merece o reconhecimento do clube. Estamos a seguir um plano de austeridade e estou tranquilo porque ele é o primeiro a assumi-lo. Xavi foi claro quando disse que queria ser treinador do Barcelona. Talvez mais do que eu. Ele tem muito em comum com os primeiros tempos de Guardiola", atirou.