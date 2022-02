Laporta confirma saída de Dembélé no verão e deixa gestão do jogador nas mãos de Xavi

Dembélé stá em final de contrato com o Barcelona

Francês não aceitou proposta de renovação. Adama Traoré é reforço de inverno para a mesma posição

No dia em que Adama Traoré foi apresentado como reforço do Barcelona, Joan Laporta aproveitou a aparição pública para esclarecer o processo de Ousmane Dembélé, que sairá mesmo de Camp Nou no próximo verão.

"Ousmane Dembélé não estará aqui na próxima época, sinto que ele tem um acordo com outro clube - por isso vai ser difícil vê-lo a jogar novamente com o Barça", afirmou o dirigente máximo dos catalães, que explicou o processo de apresentação de renovação ao francês.

"Vimos uma intenção de não renovar e de não aceitar a proposta, que era muito boa. As suas aspirações eram inadmissíveis para nós. Tentámos encontrar soluções, mas não houve maneira", garantiu.

Laporta deixou ainda nas mãos de Xavi a gestão da utilização do extremo durante a segunda metade da atual temporada.

"Claro que Xavi decidirá se Dembélé jogará de novo ou não nesta temporada", explicou.