Laporta confirma que o Barcelona considerou a contratação de Luis Díaz

Presidente do clube espanhol diz que o Liverpool se adiantou.

Joan Laporta, presidente do Barcelona, confirmou que o emblema blaugrana esteve interessado em Luis Díaz, que acabou por deixar o FC Porto rumo ao Liverpool, no mercado de inverno da temporada 2021/22.

"Naquela altura, tínhamos acabado de chegar ao clube e o Liverpool adiantou-se, mas estávamos a considerar a sua contratação. Estávamos numa situação económica que tínhamos de resolver e reverter. O Liverpool estava à nossa frente", começou por dizer num evento em Bogotá.

"Luis Díaz é um grande jogador e não vou falar mais sobre isso, mas estávamos interessados, na altura. Tivemos uma conversa com o seu representante, mas as coisas com o Liverpool já estavam muito avançadas", concluiu Laporta, que por estes dias tem acompanhado uma iniciativa solidária com refugiados na Colômbia.