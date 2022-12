Laporta confirma que não haverá reforços em janeiro: "Fizemos esse trabalho no verão"

Declarações de Joan Laporta, presidente do Barcelona, em entrevista aos meios do clube.

Fracasso na Champions: "A eliminação foi um golpe muito duro. Mas conseguimos suportá-la. A prioridade destes anos é a LaLiga. O balneário, com o nosso treinador na dianteira, sabe bem disso. Queremos a LaLiga e temos que nos mentalizar e pensar nela. A maioria dos jovens foi ao Mundial. Não quero analisar as partidas na casa do Bayern e do Inter, causaram-nos muitos nervos. Houve decisões da arbitragem que não nos favoreceram. Queremos e necessitamos da LaLiga".

Vencer a Champions é possível num futuro próximo? "É para isso que trabalhamos e é por isso que estamos aqui. A minha motivação para ser presidente do Barcelona é que o clube continue com este modelo, em que o sócio é dono do clube. A outra motivação é voltar a ganhar a Champions. Queremos ganhar a LaLiga porque se a ganharmos vamos participar na Champions. Estamos convencidos de que a vamos voltar a vencer".

Mercado de inverno: "Fizemos o nosso trabalho no verão. Não há sintomas de que vá haver novas operações. Já se fez esse trabalho e continuaremos por aqui. Esperamos que os jogadores que têm estado lesionados ganhem protagonismo, como Ansu Fati. Estamos bem e acreditamos que vamos atingir os nossos objetivos".

Xavi: "Está a superar as expetativas, até já comentei isso com ele. Ele conhece perfeitamente o Barcelona e dá gosto falar com ele. Relativiza sempre os problemas e transmite otimismo. Para ele, os problemas podem sempre ser resolvidos. Nada é impossível para ele. Tem uma visão muito clara do clube e de como devemos jogar. É muito maduro para o jovem que é e para o cargo que ocupa. Estou encantado com ele, é um orgulho tê-lo. É o melhor treinador do mundo e tem os pés assentes na terra. Toda esta confiança que temos nele é porque ele a ganhou. Ele respeita o sistema de jogo e sabe que o ajudaremos no que faltar. É uma pessoa simples e não se vangloria de nada. Dá para manter uma conversa com ele".