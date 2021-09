Laporta, presidente do Barcelona: "Não gosto de ver Messi com outra camisola"

Dirigente máximo do Barcelona lamentou processo que acabou com saída do argentino

Quase uma vida depois, Lionel Messi já veste outras cores que não as do Barcelona. Se os primeiros tempos do argentino em Paris estão a ser um pouco estranhos para quase todos os adeptos do futebol, também o presidente dos catalães não escondeu alguma inquietação.

"Ambos estávamos mal porque a situação não era a que queríamos. Não voltei a falar com ele. Vi a sua estreia pelo PSG e foi estranho vê-lo noutra equipa, num rival. Não gosto de vê-lo com outra camisola", assumiu Joan Laporta, na TV3.

O dirigente máximo dos catalães abordou alguns pormenores sobre o processo que acabou com Messi em Paris, deixando elogios a alguns jogadores do atual plante do Barcelona.

"A redução foi importante, pois passámos de uma massa salarial de 110% para 80%. Quero felicitar os dirigentes e o departamento financeiro do clube pelo seu trabalho. E temos uns heróis que são o Piqué, Alba, Busquets e acabaremos com o Sergi Roberto. O que fizeram é admirável. Estão comprometidos com o clube. E continuaremos a fazê-lo com outros jogadores, como o Umtiti. Estamos num processo que não é fácil. Primeiro os capitães deram o exemplo e agora continuaremos com outros. Sem Griezmann e com a redução dos capitães continuava a ser impossível ficar com o Messi. Mas é importante ter baixado a massa salarial, porque assim no próximo ano poderemos ser mais ambiciosos", explicou.