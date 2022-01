Laporta aponta o "grande trunfo" do Barcelona para o clássico com o Real Madrid

Presidente do emblema "blaugrana" falou à agência EFE em Riade, onde esta quarta-feira (19h00) se disputa a Supertaça espanhola.

Joan Laporta, presidente do Barcelona, apontou esta quarta-feira a juventude como o "grande trunfo" do emblema "blaugrana" para o clássico desta quarta-feira, com o Real Madrid (19h00), que decidirá, em Riade (Arábia Saudita), o vencedor a Supertaça espanhola.

"Penso que o Barcelona tem a força da juventude, é uma equipa com vontade de ganhar e de conhecer o orgulho de se impor num jogo deste nível. Viemos com moral de vitória e com a vontade de ganhar esta Supertaça", afirmou em declarações à agência EFE, no hotel "Narcissus", onde a formação comandada por Xavi Hernández está hospedada.

O líder máximo do Barça considerou positivo que "haja muitos jogadores" que ainda não sabem "como é vencer o Real Madrid", porque "hoje têm a oportunidade de o sentir".

Laporta recordou ainda que Ansu Fati e Pedri estão recuperados para "El Clásico" e que "finalmente foi possível inscrever Ferran Torres", pelo que o ex-Manchester United estará disponível para o encontro. "O plantel será mais competitivo, mais forte e Xavi Hernández poderá finalmente escolher [quem irá jogar]", concluiu.