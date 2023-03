Laporta ao ataque no "caso Negreira": "Estou ansioso por enfrentar alguns malandros"

O Barcelona enfrenta processos judiciais por causa de pagamentos a responsável de arbitragem

Joan Laporta, presidente do Barcelona, continua ao ataque perante o "caso Negreira", que vai levar o clube a tribunal por corrupção devido a pagamento a responsáveis de arbitragem e alegados favorecimentos.

"Estou ansioso por enfrentar todos os malandros que estão a manchar o nosso escudo.

Olhem, o sentimento barcelonista não é comprado nem vendido, mas também não pode ser manchado. E recentemente, e aproveito o facto de estarmos aqui reunidas pessoas que amam o clube, tem havido alguns ataques ferozes para manchar o nosso escudo, que nada têm a ver com a realidade", começou por dizer esta terça-feira.

"Podem estar certos de que o conselho de administração a que tenho a honra de presidir defenderá o clube com todas as nossas forças. Eles não terão sucesso porque os capitães do Barça representam os nossos valores e o nosso sentimento e provam-no no campo quando dão tudo até à última gota do seu sangue", prosseguiu.

Recorde que várias vozes pedem a demissão de Laporta pelo "caso Negreira".