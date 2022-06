Laporta analisa mercado de transferências do Barcelona: de Lewandowski a Dembélé

Se Gavi deve renovar contrato, Dembélé está mais perto do adeus. Sobre Lewandowski, Laporta não quis fazer comentários.

À margem de um evento da Federação de Peñas de Asturias y Cantabria, este sábado, Joan Laporta comentou a atualidade do Barcelona no que ao mercado de transferências diz respeito. Relativamente a Robert Lewandowski, avançado desejado pelo Barça, mas que tem contrato com o Bayern, o presidente do clube espanhol não quis abrir o jogo. "Não vou comentar nada, porque ele é jogador do Bayern e não quero ser desrespeitoso", atirou.

Em sentido contrário, Laporta revelou que a renovação de Gavi está a caminhar no bom sentido: "Estamos otimistas, queremos que o Gavi continue no Barça porque é um jogador da academia. Também vemos que o jogador quer continuar no Barça, conhecemos o empresário [o antigo jogador Ivan De La Peña] e acreditamos que estamos muito perto de chegar a um acordo."

Quem não deve mesmo continuar é Dembélé, avançado francês que terminou contrato. "O Ousmane teve uma proposta nossa de renovação, mas não temos notícias de que ele tenha aceitado, não temos resposta", revelou o líder máximo dos culé.

"Deixem trabalhar a direção e secretária técnica. Não quero entrar em detalhes. Estamos a trabalhar para sermos mais competitivos, mas não é fácil devido à nossa situação económica", adiantou ainda.

Laporta foi ainda convidado a abordar o gesto dos capitães de equipa que aceitaram, nos últimos tempos, uma redução salarial para ajudar o clube. "Os capitães mostraram o seu barcelonismo ao baixarem os salários. Seremos sempre gratos. O gesto foi muito importante e ninguém além dos capitães o fez", disse.