Laporta ainda acredita na conquista da LaLiga: "O Real Madrid tem de entrar numa fase baixa"

Goleada expressiva no Santiago Bernabéu moralizou presidente do Barcelona

A 12 pontos de distância do Real Madrid quando restam apenas dez jornadas por disputar na LaLiga, Joan Laporta, em entrevista ao Mundo Deportivo, confessou acreditar na conquista do campeonato por parte dos catalães, apontando à falta de rotação do grande rival, que lidera a tabela classificativa.

"[O Real] Madrid tem de entrar numa fase baixa, porque manteve 13 ou 14 jogadores fixos [no onze], e tivemos mais versatilidade. Tivemos momentos baixos, principalmente no início, e agora estamos num bom momento e enfrentamos esta última reta com a esperança de poder disputar a Liga. Estamos a 12 pontos de distância, se vencermos o Rayo [Vallecano] ficaremos a nove e temos de pensar que temos que ganhar todos os jogos. É um desafio muito grande, mas gostamos de desafios e o clube está com essa mentalidade", afiançou o dirigente máximo dos blaugrana.

Laporta foi fotografado no relvado do Santigo Bernabéu após a goleada aplicado pelo Barcelona (0-4) mas negou querer ter ofendido os adeptos rivais, enaltecendo a forma como foi recebido na capital espanhola.

"Sempre mantivemos o respeito. É de frisar que houve um minuto de silêncio pela morte de Raimon Carrasco [ex-presidente do Barcelona] e esse minuto de silêncio foi respeitado, pelo que quero agradecer publicamente aos adeptos do Bernabéu. Por outro lado, fizemos a típica comemoração que se faz quando se ganha um jogo, os jogadores no balneários com música, mas toda a gente faz", explicou.

"Tirámos uma foto com a direção, acho que não incomodou ninguém, no final daquela partida emblemática. Viemos de tempos que não eram bons e foi a confirmação de que estamos no caminho certo. Essa foto não foi tirada com a intenção de ofender ninguém, pelo contrário. Foi um bom momento para nós, em que estávamos empolgados, mas também não fizemos saltos ou cambalhotas", finalizou Laporta.