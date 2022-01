Lapo Elkann defende que Juventus devia apostar num modelo idêntico ao do Sporting

O empresário da família Agnelli, que detém a Juventus, gostava de ver mais jovens da formação a chegarem à equipa principal da Juve e dá o exemplo do Sporting e do Ajax.

Lapo Elkann, empresário e neto de Gianni Agnelli, da família que detém a propriedade da Juventus, deu uma entrevista ao jornal Il Giornale em que foi questionado sobre a equipa bianconeri e sobre o projeto do clube. Na opinião do italiano, que vive em Portugal e é casado com a ex-piloto portuguesa Joana Lemos, a Vechia Signoria deveria olhar para o que faz o Sporting e o Ajax.

"Eu estou inclinado a olhar para equipas como o Ajax e o Sporting, que venceu o campeonato no ano passado, em Portugal. Formações fortes, com jovens fortes. O pobre Chiesa lesionou-se, mas seria bom ter vários Chiesas em várias posições. Mais talento italiano, como Locatelli, em mais posições do campo, e menos estrangeiros. Um discurso que se aplica a toda a Serie A, que deveria investir mais nos jovens", defendeu Lapo Elkann.