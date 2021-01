Lanterna vermelha tomba Manchester United em Old Trafford

Sheffield só tinha uma vitória na Premier League, mas foi vencer a Old Trafford por 2-1 tirando a possível liderança à turma de Bruno Fernandes

O Sheffield United causou uma das maiores sensações desta Premier League. Na jornada 20, o último classificado e só com uma vitória na prova foi vencer a Old Trafford por 2-1.

Bruno Fernandes foi titular nos red devils, mas foi Kean Bryan a festejar no primeiro tempo, marcando aos 23', com uma colaboração preciosa de De Gea, mal batido no lance. O United esteve longe de criar perigo e no segundo tempo até arriscou, em dois contragolpes, ficar a perder por 2-0.

Não sofreu e acabou por ser feliz. Telles bateu o canto, Maguire cabeceia para o golo e celebrou o empate, aos 65', ante uma equipa por onde passou na carreira.

Bruno Fernandes já tinha isolado Greenwood, que atirou ao lado a melhor chance do United, e mesmo com Cavani em campo, foi o Sheffield a ter paciência para trocar a bola na área. Burke beneficiou de um toque de Tuanzebe que enviou a bola para a barra antes de enganar De Gea aos 74'.

O Sheffield passa a ter oito pontos, a dez de sair da zona de despromoção, mas é o United o maior prejudicado: perdeu a hipótese de ultrapassar o Manchester City, que continua primeiro com mais um ponto, e agora com menos um jogo. O Manchester United não perdia no campeonato desde 1 de novembro, no caso ante o Arsenal. Esta foi a terceira derrota em casa.