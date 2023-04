Lampard vai mesmo regressar ao Chelsea, mas só até ao final da época

A Sky Sports garante que o antigo médio e treinador dos blues vai orientar a equipa de forma interina até ao final da temporada, esperando-se que lidere já o treino desta quinta-feira.

A Sky Sports avança esta quinta-feira que Frank Lampard vai mesmo regressar ao Chelsea, desta vez para orientar a equipa de forma interina até ao final da temporada, enquanto não é decidido um sucessor permanente para Graham Potter.

O técnico inglês foi despedido do comando da equipa no domingo, na sequência da derrota com o Aston Villa (0-2), que resultou na queda para o 11.º lugar da Premier League e, de acordo com a mesma fonte, os dirigentes londrinos não se querem apressar na escolha do seu próximo treinador.

Com vários nomes associados ao cargo, entre os quais Luis Enrique, Julian Nagelsmann, Mauricio Pochettino, Rúben Amorim, Oliver Glasner e Luciano Spalletti, os primeiros dois serão as opções preferidas do clube, mas ambos preferirão assumir a equipa no final da temporada.

Assim sendo, o antigo médio e treinador dos blues, que orientou durante 18 meses entre 2019 e 2021, terá a missão de "segurar o barco" até à chegada de uma solução permanente para o banco, sendo esperado que lidere já o treino desta quinta-feira, após ter assistido ao empate com o Liverpool (0-0), na terça-feira.