Lampard tentou contratar Haaland para o Chelsea: "Não foi possível"

Atual técnico dos blues garantiu que tentou a aquisição do avançado, na primeira passagem por Stamford Bridge

Antes de brilhar no Manchester City, Erling Haaland foi alvo do interesse do Chelsea. Quem o diz é Frank Lampard, que admitiu ter tentado contratar o avançado na primeira passagem pelo banco de Stamford Bridge.

"Haaland? Tenho um enorme respeito pelo jogador, um jogador que tentei trazer para o Chelsea na primeira vez que cá estive. Estava muito interessado em trazê-lo para cá, mas, obviamente, não foi possível" explicou o técnico, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com os citizens, marcado para este domingo (16h00).

Recorde-se que Frank Lampard era treinador do Chelsea quando o Dortmund contratou Haaland ao Salzburgo, a meio da temporada 2019/2020.