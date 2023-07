Lampard recorda crise no Chelsea: "Para seres jogador de elite, tens de treinar como um"

Antigo médio assumiu o comando interino dos blues em abril, com a equipa a fazer um fim de época desastroso que culminou com um 12.º lugar na Premier League.

Frank Lampard deixou o comando interino do Chelsea no final da época passada e recordou esta quinta-feira essa passagem de cerca de dois meses em Stamford Bridge, onde não conseguiu inverter uma profunda crise de resultados que culminou num 12.º lugar na Premier League, bem longe da qualificação europeia.

"Eu reparava que, nos treinos, o nível não era suficiente. Não chegava para conseguir um bom resultado em casa contra o Brentford, quanto mais diante do Real Madrid... Quando lá cheguei, vi que não existia espírito de equipa nem união. Não havia problemas, mas para seres um jogadores de elite, tens de treinar como um", salientou, em declarações ao podcast "The Diary Of A CEO".

O antigo médio dos blues considerou que a eliminação nos quartos de final da Liga dos Campeões foi um golpe que terminou com as aspirações da equipa na temporada, devido a não estar habituada a ficar fora da luta por títulos naquela fase do calendário.

"Assim que fomos eliminados pelo Real Madrid, entrámos naquela fase da época... Passas a jogar por algo que não é habitual no Chelsea. Aqui, temos sempre de jogar por algum objetivo. E essa foi outra razão para a falta de motivação. Quando cheguei, reparei que vários jogadores achavam que a época tinha acabado e só pensavam no futuro. Se alguém não joga há sete meses e está pensar que pode sair daqui a quatro semanas, provavelmente terei dificuldades em motivá-lo. Não tenho uma varinha mágica", lamentou.

Quanto à gestão do norte-americano Todd Boehly, que gastou mais de 600 milhões de euros no clube ao longo da época , Lampard não entrou em grandes detalhes, garantindo que foi um investimento bem intencionado.

"As intenções dele são certamente as melhores. Sei disso porque tínhamos uma boa relação. Eles gastaram dinheiro porque procuram sucesso. Penso que veremos [Enzo] Fernández, [Mykhailo] Mudryk e [Noni] Madueke a desenvolverem-se e a tornarem-se grandes jogadores do clube", finalizou.

Recorde-se que Lampard foi substituído por Mauricio Pochettino no comando do Chelsea.