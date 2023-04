Lampard queria ter "uma varinha mágica": "Está tudo contra nós"

Frank Lampard, treinador do Chelsea

Chelsea não venceu nos últimos oito jogos e vai em cinco derrotas seguidas.

O Chelsea perdeu em casa com o Brentford, por dois golos sem resposta, elevando para oito a série de jogos sem uma vitória, sendo que este foi o quinto desaire seguido. Frank Lampard era, naturalmente, um treinador desolado.

"Parece que está tudo contra nós. Esta derrota é difícil de digerir. Em termos de jogo, controlámos a posse de bola com inteligência. Mas o Brentford está confortável e é esperto a jogar na expeCtativa. Faltou-nos crença na finalização, pois andámos sempre perto da baliza deles", afirmou. "É sempre a velha e mesma história: vamos seguir a lutar e a continuar a trabalhar. Não é uma altura fácil, nem uma época, para uma equipa habituada a marcar e a ganhar jogos, e isso não sucede", apontou ainda.

Lampard considera que "para a confiança voltar" é preciso "uma vitória, além de mais e melhor dinâmica ofensiva". "Adorava ter uma varinha mágica para mudar o atual estado de coisas, pois o momento é muito duro. Mas a Premier League é dura, temos de lutar muito para o nosso momento surgir", vincou.

A equipa em que militam o português João Félix e o argentino Enzo Fernández, que começou a época no Benfica, segue em 11.º, com 39 pontos, e vai falhar as próximas competições europeias de clubes.

Na milionária equipa londrina, Fernández foi titular e saiu aos 79 minutos, cedendo o lugar a Félix. Azpilicueta fez autogolo aos 37 minutos e Mbeumo elevou, aos 78, no encontro da ronda 33.