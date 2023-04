Lampard, que vai ser treinador, tinha bilhete para ser comentador no Real-Chelsea

Novo técnico dos blues ia na mesma ao Santiago Bernabéu, mas numa outra função. Agora, será o técnico nos quartos-de-final da Liga dos Campeões

Terceiro treinador da época, Frank Lampard prepara-se para uma semana muito importante no Chelsea. A lenda do clube vai regressar aos jogos da Premier antes de começar a disputar os quartos da Champions. O antigo médio já sabia mesmo que ia estar no Santiago Bernabéu, mas não sonhava com a função.

Darren Fletcher, antigo jogador do Manchester United, revelou que o novo técnico dos blues estava pronto para viajar para a capital espanhola para assumir a função de comentador do encontro entre Real Madrid e Chelsea. Estará no estádio, é certo, mas no banco e não com um microfone à frente.

Recorde-se que esta é a segunda passagem de Lampard pelo comando técnico do Chelsea. Entre 2019 e 2021, o antigo médio disputou um total de 84 jogos, conseguindo, na altura, 44 triunfos. Não evitou o despedimento, apesar da presença na final da Taça e do apuramento para a Champions.