Lampard poderá regressar ao Chelsea, desta vez de forma interina

Antigo médio e treinador dos blues marcou presença em Stamford Bridge para assistir ao empate com o Liverpool (0-0) e o jornal The Telegraph avança a possibilidade de voltar ao comando da equipa, desta vez de forma interina e até que o sucessor definitivo de Graham Potter seja definido.

Após a saída de Graham Potter do comando técnico do Chelsea, tem sido o seu adjunto Bruno Saltor a orientar a equipa de forma interina mas, após Frank Lampard ter sido visto em Stamford Bridge na terça-feira, no empate da equipa com o Liverpool (0-0), o jornal The Telegraph avança a possibilidade de um regresso temporário do técnico ao clube.

De acordo com a fonte, enquanto os dirigentes dos blues não decidem o sucessor permanente do técnico inglês, numa altura em que Luis Enrique tem sido apontado como o principal candidato ao cargo, o antigo médio e treinador do emblema poderá voltar a assumir funções no clube, desta vez de forma interina.

Com o Chelsea a não querer apressar-se na escolha do novo treinador, Lampard será visto como uma boa opção para "segurar o barco" até ao próximo verão. Recorde-se que o técnico, despedido do comando do Everton em dezembro, liderou os blues durante 18 meses, entre 2019 e 2021.

Para além de Enrique, que terá viajado para Londres esta quarta-feira, também Julian Nagelsmann, Rúben Amorim, Mauricio Pochettino e Oliver Glasner têm sido apontados ao banco do Chelsea, que vai defrontar o Real Madrid nos quartos de final da Liga dos Campeões e ocupa o 11.º lugar da Premier League.