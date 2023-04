Lampard já pisca o olho a novo contrato: "Vamos ver o que acontece"

Antigo médio voltou ao banco do Chelsea, com contrato apenas até final da época.

Frank Lampard regressou ao Chelsea, com contrato até ao final da temporada, mas admite que prolongar essa ligação ao emblema londrino não é algo que descarte.

"Não vou colocar a carroça à frente dos bois. Quero cumprir o meu papel da melhor maneira possível e ajudar o clube. Depois disso, vamos ver o que acontece. Esse tem de ser o meu único foco", afirmou o antigo médio, em declarações reproduzidas pela imprensa inglesa.

"O que ouvi da direção, e com razão, é que estão a levar a cabo um processo para encontrar a pessoa certa para levar o clube para a frente, seja ela quem for. Essa tem de ser a prerrogativa, claramente. É para isso que aqui estou. Nunca se sabe a decisão que um clube vai tomar, mas não me cabe decidir quanto ao processo do clube e da forma como se desenrola. Agora, cabe-me trabalhar bem", disse ainda.

No sábado, os blues visitam o Wolverhampton, em jogo da 30.ª jornada da Premier League, e na quarta-feira o Real Madrid, na primeira mão dos quartos de final da Champions.