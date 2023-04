Lampard e o regresso amargo ao Chelsea: "Já passei por isto no passado..."

Redação com Lusa

Declarações de Frank Lampard, treinador interino dos blues, após a derrota na casa do Wolverhampton (0-1), na sua segunda estreia à frente dos blues, em jogo da 30.ª jornada da Premier League.

Análise: "Penso que estivemos mais ou menos a 70% na primeira parte. Foi o suficiente para termos um jogo equilibrado e depois houve um foguete deles que surgiu do nada [golo de Matheus Nunes, aos 31 minutos]. Na segunda parte, houve mais energia, mais oportunidades e tivemos mais gente na área. Talvez tenha faltado confiança de que poderíamos marcar. Trabalhamos aqui há um ou dois dias e precisamos de ganhar esse entendimento e essa mentalidade na equipa. Tem havido muitas mudanças mas isso não é desculpa. As coisas precisam de melhorar e eu penso que a exibição diz tudo. Precisamos de ganhar essa mentalidade. Quando eu digo mentalidade, não é necessariamente uma coisa negativa. Temos de nos habituar a ganhar e tornar isso num hábito. Temos de dar crédito aos Wolves hoje, foram físicos e arrancaram a vitória".

Como vai recuperar essa mentalidade vencedora? "Vamos trabalhar e recriá-la. Iremos chegar a essas posições [cimeiras] e repeti-lo. Talvez tenha existido o sentimento de que não iríamos marcar. Já passei por isso no passado e, enquanto clube, precisamos de abordá-lo. Não estamos onde o clube quer estar, mas é essa a realidade e temos de trabalhar nisso. Precisamos de chegar a um ponto em que possamos seguir em frente, com mais ímpeto do que o que tivemos hoje".