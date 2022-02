Lampard e o reforço Van de Beek: "Quando penso no tempo de jogo que teve no Man United..."

Novo técnico do Everton impressionado com nível de jogo do internacional neerlandês

Donny Van de Beek aterrou em Old Trafford no verão de 2020 e, neste ano e meio, nunca conseguiu ser uma opção verdadeiramente válida para os seus treinadores. Lampard, novo treinador do Everton, confessa-se impressionado com o reforço de inverno.

"Estou realmente impressionado ao vê-lo treinar e jogar, com a sua impressionante forma física. Quando penso no tempo de jogo que teve no Man United... ele é um jogador de topo. Passar por um período difícil não é para todos, há diferentes formas de reagir. Tenho a certeza que foi difícil, e ele mostra que há sempre uma forma de ultrapassar", afirmou, em declarações aos jornalistas.

Van de Beek passou um ano e meio quase sempre na sombra de Bruno Fernandes e nem a entrada de Rangnick evitou a saída, por empréstimo. Ao todo, o antigo médio do Ajax somou 50 jogos, dois golos e um par de assistências.