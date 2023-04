Lampard de volta ao Chelsea: "Lembro-me de tomar muitas decisões difíceis..."

Declarações de Frank Lampard, anunciado esta quinta-feira como novo treinador interino do Chelsea até ao final da temporada.

Por que decidiu voltar ao Chelsea? "Foi uma decisão fácil para mim porque este é o meu clube. Eu também sou uma pessoa muito prática e tenho estado num caminho diferente desde que deixei o Chelsea, mas voltei porque me pediram e estou de volta com a crença de que posso ajudar até ao final da época, o que é muito bom. Estou deliciado e agradecido por ter esta oportunidade. Tenho confiança em mim mesmo e tenho um bom conhecimento do plantel, porque já trabalhei com muitos deles no passado, do centro de treinos, do estádio e dos adeptos".

Já foi treinador principal do Chelsea (entre 2019 e 2021) e agora assumiu o comando interino da equipa. O que muda? "Eu vou dar o meu melhor neste período para dar aos adeptos aquilo que eles querem, com todo o meu coração. A explicação do meu cargo fala por si mesma, mas não vou adiantar-me. Eu quero fazer este trabalho no máximo das minhas capacidades e de uma forma que possa impactar o clube. Eu quero dar o meu melhor até ao fim da época e depois logo se verá o que acontece".

Já teve oportunidade de ver a equipa em ação: "Eu estive no jogo de terça-feira [0-0 frente ao Liverpool] e sei que há muito talento neste plantel e não só nos jogadores que jogaram essa partida, mas no geral. Estou excitado por trabalhar com esse talento e por ajudá-los, é para isso que cá estou. O futebol moderno tem plantéis grandes e eu entendo que o Chelsea possa estar no topo, em relação a isso. Eu lembro-me de estar cá e de ter de tomar muitas decisões difíceis em relação a jogadores muito bons e a pessoas a que tens de dizer que não estarão envolvidas em determinada semana. Tentar gerir esse tipo de situações e fazer cada jogador sentir-se incluído faz parte deste trabalho".