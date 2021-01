Lampard de saída do Chelsea? Há um favorito à sucessão, mas alternativa surpreende

Sequência de resultados negativos dos "blues" deixa Frank Lampard em posição delicada no banco.

Após um investimento avultado no último verão, o Chelsea de Frank Lampard não está a corresponder às expectativas na Liga inglesa e atravessa uma fase complicada. Os "blues" somam apenas uma vitória nos últimos sete jogos e, de acordo com a imprensa britânica, o técnico pode estar virado para a porta de saída do clube londrino.

Na segunda-feira, Thomas Tuchel, alemão que deixou recentemente o PSG, foi apontado como principal hipótese para a sucessão, caso Roman Abramovich opte pela saída de Lampard, mas, esta terça-feira, o jornal Daily Star dá conta de uma outra alternativa, com o "cunho" pessoal do dono do Chelsea: Andryi Shevchenko.

O antigo avançado ucraniano, de 44 anos, encontra-se ao leme da seleção do seu país e, como jogador, chegou a representar os "blues", ainda que sem o sucesso vivido com as cores do Milan.