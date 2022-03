Lampard criticou jogadores e há quem não tenha gostado: "Ele deve assumir a responsabilidade"

Everton atravessa época para esquecer

Chris Sutton, ex-internacional inglês, saiu em defesa dos jogadores do Everton, criticando a forma como Frank Lampard questionou, de forma particularmente agressiva, a postura dos mesmos na humilhante eliminação nos quartos de final da FA Cup - Everton foi goleado em casa do Crystal Palace por 4-0.

"Ele [Lampard] deve assumir a responsabilidade, ele é o técnico e a sua linguagem foi extremamente forte, questionando a coragem da equipa. Pergunto-me se ele vai se arrepender de algumas das coisas que disse, porque elas podem ser prejudiciais dentro do balneário. Ele massacrou os seus jogadores e ainda assim ele precisa desses jogadores para mantê-lo [no cargo], portanto o que ele disse é muito, muito perigoso na minha opinião", considerou Sutton à BBC Radio 5.

Frank Lampard, após a eliminação da competição, criticou a força mental de certos jogadores do Everton, chegando ao ponto de afirmar: "Os jogadores têm de perguntar-se: 'Tens tomates suficientes para jogar?'", declarações que fazem Sutton questionar se o treinador se arrepende de ter aceite o projeto toffee.

"As suas palavras no fim de semana preocuparam-me um pouco, porque eu pensei pela primeira vez que ele poderia estar a questionar se devia ter aceite o trabalho. A minha preocupação com Frank é: se as coisas não correrem bem aqui, do Everton irá para onde? Ele é um homem inteligente, mas pela forma que fala, acho que está muito frustrado", concluiu Sutton.