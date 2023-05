Lampard admite falta de confiança: "É diferente com os jogadores modernos..."

Blues não vencem desde março e foram derrotados nos últimos cinco jogos que realizaram, em todas as competições.

Quando restam apenas seis jornadas da Premier League por disputar em Stamford Bridge, o Chelsea mantém-se envolto numa profunda crise, ocupando o 12.º lugar do campeonato, com apenas dez pontos de vantagem sobre a zona de despromoção (39).

Sem vitórias desde março e ao fim de cinco derrotas consecutivas em todas as competições, Frank Lampard admitiu esta segunda-feira que os índices de confiança dos jogadores estão muito abaixo do normal.

"A confiança deles está em baixo, tal como as exibições. Eu já passei por este períodos em que a confiança está baixa e a nossa história mostra que conseguimos recuperar com trabalho árduo e com o nível da equipa, mudámos muito de treinadores. É diferente agora com os jogadores modernos e as expetativas que se geram. Não devíamos estar a falar sobre a confiança da equipa, mas é claramente um problema atual", afirmou, em conferência de imprensa.

Apesar dessa espiral negativa em torno dos blues, Lampard reiterou que acredita na sua capacidade para inverter a situação: "Sem dúvida. Eu entrei aqui com os olhos bem abertos. Estamos a tentar fazer voltar as boas sensações. Sinto orgulho por treinar este clube e desfruto do meu trabalho. A realidade no futebol é que a tua carreira não estará sempre cheia de sucessos. Não podes controlar sempre os resultados, mas podes controlar o teu trabalho".

O Chelsea visita o Arsenal na terça-feira, às 20h00, em jogo da 34.ª jornada da Premier League.